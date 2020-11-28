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Происшествия

Мужчина погиб под колёсами бронетранспортёра в Санкт-Петербурге

01:53, 29 ноября 2020
Фото: Olga Sokolova/Russian Look

Мужчина скончался от травм, полученных в ДТП с участием бронетранспортёра на прошедшей в Северной столице исторической реконструкции.

Боевая техника, участвовавшая в мероприятии, принадлежит частному лицу, заявили в пресс-службе Западного военного округа. Кто управлял БТР, на данный момент неизвестно, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что погибшему было 38 лет.

СК РФ по Санкт-Петербургу проводит расследование обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В СК отметили, что неустановленные пока лица, трудящиеся у индивидуального предпринимателя, оказывали платные услуги по организации и проведению мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода), информирует ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 28 ноября легковой автомобиль столкнулся с джипом, а затем вылетел на тротуар, где сбил двоих пешеходов. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Марченко и Первой Пятилетки в Челябинске.

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