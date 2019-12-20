Житель Сызрани шокировал жильцов расположенного недалеко от города поселения Старая Рачейка, стучась в дома незнакомых людей с просьбой согреть его замёрзший половой орган.
Подробности истории
Желающих помочь мужчине так и не нашлось. Жители Старой Рачейки понадеялись, что ему всё-таки удалось найти убежище и отогреть все части своего тела.
Как ранее сообщал NEWS.ru, невеста из Сызрани провела брачную ночь в разговорах и пении песен про любовь с двумя мужчинами.
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