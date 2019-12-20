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Житель Сызрани шокировал жильцов расположенного недалеко от города поселения Старая Рачейка, стучась в дома незнакомых людей с просьбой согреть его замёрзший половой орган.

Подробности истории приводит «Регион Online». Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения бегал по улицам и стучался в дома. Открывшим ему дверь жильцам он рассказывал, что приехал из Сызрани и получил обморожение пениса, проведя слишком много времени в деревенском туалете. Некоторые сельчане едва не побили настойчивого сызранца, однако смогли сдержаться.

Желающих помочь мужчине так и не нашлось. Жители Старой Рачейки понадеялись, что ему всё-таки удалось найти убежище и отогреть все части своего тела.

Как ранее сообщал NEWS.ru, невеста из Сызрани провела брачную ночь в разговорах и пении песен про любовь с двумя мужчинами.