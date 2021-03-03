Мужчина год насиловал 13-летнюю дочь рядом со спящей женой

https://static.news.ru/photo/5db538ec-7c31-11eb-b070-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница подмосковного города Пушкино выяснила, что её сожитель на протяжении года насиловал свою 13-летнюю дочь. Школьница рассказала о произошедшем после того, как женщина её разговорила.

Всё произошло в семье, где проживали 41-летний мужчина, работающий озеленителем, его 61-летняя мать-пенсионерка и 13-летняя дочь-школьница. Мать ребёнка скончалась, когда девочке было два года. Воспитанием девочки занималась бабушка.

Мужчина привёл в семью новую возлюбленную. Через какое-то время она стала замечать странное поведение девочки. Она стала более замкнутой и печальной. Мачеху также насторожило отношение отца к дочери. В январе 2021 года она вызвала девочку на разговор, в ходе которого школьница рассказала о насилии.

Как пишет MK.RU, первый раз отец-педофил изнасиловал тогда ещё 12 летнюю дочь в декабре 2019 года, когда был пьян. Он уложил ребёнка спать между собой и гражданской женой. Проснувшись, мужчина стал приставать к ребёнку.

Школьница призналась, что сначала насилие происходило по два раза в месяц, а затем — по восемь раз. Практически всегда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мачеха вынудила девочку рассказать о произошедшем бабушке, которая тут же написала заявление на своего сына. Мужчина не стал отпираться и признал вину. Его задержали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как писал NEWS.ru, в Уфе 58-летний охранник коррекционного интерната № 28 изнасиловал двух слепых девочек, одной из которых было менее 14 лет. Пострадавшие рассказали об этом директору школы, которая заявила в полицию. Охранник признал вину.