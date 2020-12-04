Мужчина насмерть замёрз в автомобиле, сбившись с пути в Якутии

https://static.news.ru/photo/b94841a0-36cb-11eb-8471-fa163e074e61_660.jpg Фото: ykt.sledcom.ru

Двое молодых людей замёрзли в автомобиле с повреждённым радиатором в Якутии, когда столбики термометров показывали 50 градусов мороза.

Инцидент произошёл ночью 5 декабря в 120 км от села Томтор Оймяконского района. К моменту обнаружения машины один из мужчин умер, второго госпитализировали с признаками обморожения.

По предварительным данным, в ночное время в условиях низкой температуры наружного воздуха (около −50 °C) молодые люди сбились с пути, — сообщили на сайте СУ СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие планировали добраться из Якутска в Магадан. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровском крае семимесячный ребёнок замёрз насмерть. Мать оставила коляску с ним на балконе на пять часов, чтобы тот поспал, а когда вернулась за ним, он был уже мёртв.