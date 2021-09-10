Мужчина напал на девочку в Подмосковье

Мужчина напал на улице на девочку в подмосковном Солнечногорске и стал душить её. Происшествие попало на камеру, видео опубликовано в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

На кадрах видно, как мужчина сзади нападает на девочку, тащит в сторону и начинает душить. Происходящее увидела соседка, которая стала кричать и таким образом спугнула злоумышленника. Мужчина убежал, сейчас его ищет полиция.

Сама девочка пояснила, что незнакомец подбежал к ней, ударил по лицу и несколько раз спросил, хочет ли она жить.

Ранее сообщалось, что в СМИ продолжают обсуждать убийство двух девочек в Кемеровской области. Предполагаемый преступник уже совершал подобные деяния.