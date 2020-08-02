Мужчина начал стрелять из светозвукового автомата в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/36b83ad8-d4a6-11ea-9fc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в стрельбе из светозвукового автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД), передают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным оперативников, вечером 1 августа 2020 года, в 21:58, полицейские получили информацию о том, что в районе ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов, пишет РИА Новости.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Информация подтвердилась, на месте происшествия задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой), — передаёт ведомство. По предварительным данным, стрельба велась в воздух.

Стражи порядка составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В данный момент силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне во Всеволожском районе Ленинградской области один мужчина погиб, а второй получил ранение в руку в результате стрельбы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Из какого оружия были произведены выстрелы, не уточняется.

Ранее житель Бокситогорского района Ленинградской области из ружья прострелил ягодицы одному из напавших на него драчунов. Инцидент произошёл в одном из посёлков области. Молодой человек 33 лет со своим 35-летним приятелем ворвались в дом, где проживал 51-летний мужчина со своей 38-летней сожительницей из Петербурга.

До этого петербурженка встречалась с молодым человеком, и тот решил её отбить. При этом молодые люди избили мужчину и начали собирать вещи женщины. Мужчина молча сходил за охотничьим ружьём и выстрелил один раз в воздух, второй раз — в нападавших, которые в этот момент решили спешно ретироваться. Один молодой человек получил многочисленные ранения ягодицы, поясничного отдела и верхних конечностей, писал NEWS.ru.