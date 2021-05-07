Муж бьюти-блогера Кристины Журавлёвой рассказал подробности её убийства

https://static.news.ru/photo/41a421d2-af66-11eb-a151-96000091f725_660.jpg Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Муж блогера Кристины Журавлёвой, тело которой было найдено под Екатеринбургом, дал признательные показания в убийстве жены. Супруги поссорились на бытовой почве, Дмитрий Журавлёв задушил жену, а после вывез в лесополосу, сообщает E1.ru.

Тело блогера было найдено в лесу 16 апреля, на тот момент оно сильно разложилось и опознать личность погибшей женщины не представлялось возможным. К тому же, как выяснилось в ходе следствия, Дмитрий постоянно был на связи с тёщей и уговаривал её не подавать заявление в полицию о безвестной пропаже жены. Матери Кристины он говорил, что они поругались и жена ушла из дома. Поскольку у женщины с зятем были хорошие отношения, она поверила ему.

Душил жену, которая так хвалилась в Instagram своей счастливой семейной жизнью, Дмитрий Журавлёв руками. После испугался и четыре дня продержал тело дома, пока не стали проявляться признаки разложения. Тогда он взял в аренду легковой автомобиль, на котором вывез убитую жену в район 170-го километра оживлённой трассы М5 «Урал», отнёс на 10 метров вглубь лесополосы, где она и была случайно обнаружена случайным водителем, который вышел по нужде.

Только после того, как коллеги и приятели Кристины забили тревогу, Дмитрий обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены. Показания мужчины были проверены на полиграфе, в итоге, осознав, что наказания избежать не удастся, он признался в содеянном.

По словам мужа блогера, в семье в последнее время всё чаще случались скандалы и инициатором их была именно Кристина. Следствию 33-летний неработающий мужчина заявил, что жена буквально подтолкнула его к совершению преступления. Дмитрий Журавлёв написал явку с повинной.

В ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству женщины, в итоге задержанный дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершённого преступления. Сысертским районным судом в отношении задержанного по ходатайству Следственного комитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены и проводятся судебные экспертизы, выполняются иные мероприятия, расследование продолжается, — сообщается на сайте СУ СКР по Свердловской области.

По словам соседей, Дмитрий часто ходил по посёлку и занимал у них деньги. Он просил небольшие суммы, объясняя, что ему надо доехать до города, где вот-вот дадут зарплату. Деньги взаймы старался брать почти у всех и не отдавал их. Как позже выяснили соседи, даже за «коммуналку» у супругов были большие долги, взыскать их было невозможно, так как их признали банкротами.

Как сообщалось ранее, красивая жизнь, которую демонстрировала в соцсетях 28-летняя бьюти-блогер Кристина Журавлёва, убитая под Екатеринбургом, на самом деле оказалась фальшью. По словам соседей, семья Журавлёвых вела себя замкнуто, они ни с кем не общались, проводили время исключительно вдвоём.