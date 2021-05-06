Фальшивая сказка: как на самом деле жила убитая под Екатеринбургом блогер

https://static.news.ru/photo/f0db8e58-aedd-11eb-b2f8-96000091f725_660.jpg Кристина Журавлёва Фото: instagram.com/kris_zhuravleva_/

Красивая жизнь, которую демонстрировала в соцсетях 28-летняя бьюти-блогер Кристина Журавлёва, убитая под Екатеринбургом, на самом деле оказалась фальшью. Это выяснили журналисты местного издания E1.ru, побывавшие в посёлке, где жила девушка с мужем.

Блогер всегда хотела иметь свой коттедж, поэтому они с мужем построили небольшой домик на участке в посёлке Первомайский Парк Сысертского района в пригороде Екатеринбурга. Пара успела прожить в нём всего три года, они крайне редко выезжали в областную столицу.

По словам соседей, семья Журавлёвых вела себя замкнуто, они ни с кем не общались, проводили время исключительно вдвоём. Девушку запомнили как улыбчивую и приветливую, а молодого человека — угрюмым и нелюдимым, которые даже не отвечал на приветствия соседей.

Несмотря на роскошные фото в Instagram Кристины, где её дом впечатляет убранством и размерами, на самом деле это маленький коричневый домик со стеклянной дверью, больше похожий на дачный. На входе нет даже крыльца, только настил из досок, по которому хозяева заходили в очень скромного вида жилище.

С виду коттедж и участок производят не самое лучшее впечатление: всё захламлено мусором, у стены дома стоит разобранный велосипед. Соседи часто наблюдали, как Кристина записывает свои блоги, высунувшись из окна или выйдя на импровизированный балкончик. Красивая жизнь, которую девушка показывала в Интернете, поучая, как быть богатой, модной, красивой и счастливой, на самом деле оказалась полной фальшью. По образованию девушка была педагогом, но зарабатывала, ведя блог о несуществующей жизни.

Супруги жили более чем скромно. Деньги зарабатывала Кристина, её муж Дмитрий иногда подрабатывал таксистом, но однажды уснул и разбил автомобиль. Чтобы расплатиться за мужа, блогерша влезла в долги и задолжала большую сумму. Царившая с виду семейная идиллия тоже оказалась лишь красивой сказкой: несмотря на заверения Кристины, что они с мужем вместе всё переживут, пара в последнее время часто ссорилась.

Когда девушка пропала, коллеги и родные не сразу смогли дозвониться до неё. На звонок ответил Дмитрий, заявивший, что жена ушла от него. Он последним обратился в полицию по поводу пропажи жены — и лишь только после того, как это сделали знакомые пропавшей Кристины.

Тело девушки нашли 16 апреля в лесополосе. Она была одета в спортивный костюм, опознать её удалось не сразу: не был заявлений о пропаже, да и тело сильно разложилось. В справке о смерти, выданной родственникам, значится дата 7 апреля. Причина смерти не указана, однако по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело. Муж девушки задержан, по неофициальной информации, он якобы признался в убийстве жены.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в связи со смертью бьюти-блогера Кристины Журавлёвой, тело которой было найдено 16 апреля в лесополосе под Екатеринбургом. По неофициальной информации, в убийстве девушки подозревается её муж Дмитрий.