СМИ: муж подозревается в убийстве бьюти-блогера под Екатеринбургом

https://static.news.ru/photo/64409cb0-aeae-11eb-bffd-96000091f725_660.jpg Кристина Журавлёва Фото: nstagram.com/kris_zhuravleva_/

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» бьюти-блогера Кристины Журавлёвой, тело которой было найдено 16 апреля в лесополосе под Екатеринбургом. По неофициальной информации, в убийстве девушки подозревается её муж Дмитрий, пишут местные СМИ.

По информации издания E1.ru, подозрения следствия, павшие на супруга Журавлёвой, подтвердила его мать.

Он сейчас под следствием. Мы с ним не общались почти шесть лет. С тех пор как он с ней [Кристиной] познакомился. У них был брак с 25 июня 2015 года, то есть было бы шесть лет уже. Телефон у него сейчас изъят, он под стражей, — сообщила журналистам Надежда Журавлёва.

Как рассказала изданию двоюродная сестра Кристины Алёна, девушка была нелюдимой и хорошо общалась только с мамой. Никто не знал, чем они занимаются в посёлке, куда решили переехать в собственный дом из областной столицы.

Дима говорил маме Кристины, что они немного поругались, — добавила сестра убитой бьюти-блогера.

По информации издания URA.RU, перед смертью погибшая девушка действительно поссорилась с мужем, после чего и оказалась на обочине трассы.

Одна из основных версий — женщина поссорилась со своим мужем и либо ушла от него, либо он её выгнал из машины. Сейчас следователи завели уголовное дело по факту убийства, фигурантов в расследовании нет. Обвинять в убийстве мужа Журавлёвой основания нет, однако криминальный контекст есть, — приводит издание слова собеседника из правоохранительных органов.

Пока причина смерти Журавлёвой не называется. Возможно, она могла погибнуть от переохлаждения. Опознать её удалось только 29 апреля, так как никто из родственников о пропаже блогера не заявлял. На момент смерти девушка была одета в спортивный костюм, ни порезов, ни следов побоев на её теле обнаружено не было.

Как сообщалось ранее, бьюти-блогер Кристина Журавлёва, тело которой было найдено в лесополосе недалеко от Екатеринбурга, была должна сразу 19 банкам. Её долг составлял порядка 650 тысяч рублей, в 2019 году 28-летнюю женщину признали банкротом.