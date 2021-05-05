Погибшая под Екатеринбургом блогер была должна 19 банкам

https://static.news.ru/photo/d93ac0a6-ae0c-11eb-bbde-96000091f725_660.jpg Кристина Журавлёва Фото: .instagram.com/kris_zhuravleva_/

Бьюти-блогер Кристина Журавлёва, тело которой было найдено в лесополосе недалеко от Екатеринбурга, была должна сразу 19 банкам. Её долг составлял порядка 650 тысяч рублей, в 2019 году 28-летнюю женщину признали банкротом, пишет Е1.ru.

Журавлёва, которая вела блог о красоте и моде, пропала 5 апреля, её тело обнаружили спустя несколько недель. Тревогу забили приятельницы блогера, дозвонившиеся до её мужа, который заявил, что Кристина якобы ушла от него и теперь скрывается.

На блог Журавлёвой были подписаны 57 тысяч человек. Несмотря на это, девушку не искал ни один поисковый отряд, заявок по поводу её пропажи не поступало.

По словам одной из подруг Кристины, она также работала SMM-менеджером в какой-то компании, но её название приятельница блогера вспомнить не смогла. Несмотря на популярность в Интернете, у Журавлёвой было не так много друзей. Чаще всего она публиковала милые фото с мужем.

Муж её был тихий, спокойный и неразговорчивый. Никогда себя особо ярко не проявлял, при личных встречах мне казалось, что у них всё было хорошо. Я знаю, что у неё мама, которая живет в поселке, и всё, близких родственников у неё больше нет. Я даже не знаю, были ли у нее близкие подруги. Возможно, она больше общалась с людьми в Instagram, — рассказала изданию подруга Журавлёвой по имени Вероника.

Известно, что погибшая блогер родилась в районе Нижних Серёг, жила в Екатеринбурге в коттеджном посёлке «Первомайский Парк». У Журавлёвой также был блог в TikTok, но популярностью он не пользовался. Там также опубликованы милые видео с мужем. Известно, что в последнее время дела у бьюти-блогера шли не очень.

Блогер вела онлайн-курсы, помогала продвигать чужие аккаунты. Она писала о себе так: «Я с нуля развила свой аккаунт в стиле lifestyle, сочетая классные идеи для фото и бомбический flatlay. Я знаю всё об обработке, о том, как создать раскладку, чтобы бренд к тебе вернулся, о трендах в инстаграм-2020».

Индивидуальные консультации Журавлёвой стоили 9900 рублей, создание маски для сторис в Instagram — от трёх тысяч рублей.

Похороны Кристины Журавлёвой состоялись 5 мая.

Как сообщалось ранее, тело бьюти-блогера Кристины Журавлёвой нашли в лесу недалеко от Екатеринбурга. Девушка пропала ещё месяц назад, тело нашли в середине апреля, но только сейчас стала известна личность погибшей.