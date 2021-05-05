Тело известного бьюти-блогера нашли в лесу у Екатеринбурга: арестован муж

https://static.news.ru/photo/dcb3b1dc-adeb-11eb-94ff-96000091f725_660.jpg Кристина Журавлёва Фото: .instagram.com/kris_zhuravleva_/

Тело бьюти-блогера Кристины Журавлёвой нашли в лесу недалеко от Екатеринбурга. Девушка пропала ещё месяц назад, тело нашли в середине апреля, но только сейчас стала известна личность погибшей, сообщает РЕН ТВ.

Последний раз блогер, которая вела страничку на тему моды, стиля и красоты, выходила на связь 3 апреля. Это обеспокоило пользователей и знакомых Журавлёвой. Когда удалось дозвониться до её мужа, он заявил, что его супруга «намеренно скрывается», потому что ушла от него.

Это смутило приятельниц девушки, которые не поверили, что она могла оставить телефон, на котором установлены все мессенджеры и её работа, бросить двух любимых собак и так просто уйти из дома. Адреса Кристины девушки не знали, но им было известно, что блогер жила в таунхаусе где-то за городом.

Однако на данный момент супруг погибшей задержан. Он сам пришёл в полицию, чтобы сообщить о пропаже жены, но его заподозрили в наркотическом опьянении. Мужчину административно арестовали после освидетельствования, сейчас он проверяется на причастность к убийству Журавлёвой.

В качестве возможных причин гибели блогера называют наркотики и переохлаждение, информации о насильственном характере смерти Журавлёвой на данный момент нет.

Следственный комитет по факту обнаружения тела блогера возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Проверяются обстоятельства происшествия, выясняется, были ли у погибшей в последнее время конфликты в семье.

Как сообщалось ранее, тело 13-летнего мальчика было найдено в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области. Предположительно, ребенок умер от общего переохлаждения.