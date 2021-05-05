Тело известного бьюти-блогера нашли в лесу у Екатеринбурга: арестован муж

Тело бьюти-блогера Кристины Журавлёвой нашли в лесу недалеко от Екатеринбурга. Девушка пропала ещё месяц назад, тело нашли в середине апреля, но только сейчас стала известна личность погибшей, сообщает РЕН ТВ.
Последний раз блогер, которая вела страничку на тему моды, стиля и красоты,
Это смутило приятельниц девушки, которые не поверили, что она могла оставить телефон, на котором установлены все мессенджеры и её работа, бросить двух любимых собак и так просто уйти из дома. Адреса Кристины девушки не знали, но им было известно, что блогер жила в таунхаусе где-то за городом.
Однако на данный момент супруг погибшей задержан. Он сам пришёл в полицию, чтобы сообщить о пропаже жены, но его заподозрили в наркотическом опьянении. Мужчину административно арестовали после освидетельствования, сейчас он проверяется на причастность к убийству Журавлёвой.
В качестве возможных причин гибели блогера называют наркотики и переохлаждение, информации о насильственном характере смерти Журавлёвой на данный момент нет.
Следственный комитет по факту обнаружения тела блогера возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Проверяются обстоятельства происшествия, выясняется, были ли у погибшей в последнее время конфликты в семье.
Как сообщалось ранее, тело 13-летнего мальчика было найдено в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области. Предположительно, ребенок умер от общего переохлаждения.