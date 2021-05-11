Стал известен возможный мотив казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/1e842328-b24f-11eb-b21c-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

В правоохранительных органах выдвинули первое предположение о причинах вооружённого нападения 19-летнего Ильназа Галявиева на школу в Казани. Возможно, причиной стала месть, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти, — цитирует агентство сообщение источника.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, восемь человек, кроме того, 21 человек получил ранения. Также источники сообщают, что большая часть убитых училась в 8-м «А» классе. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее сообщалось, что шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников самолётом МЧС перевезут в Москву.