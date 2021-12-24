Москвичка-пенсионерка закурила на кислородотерапии и сгорела

Пенсионерка из Москвы во время курса оксигенотерапии (лечение кислородом) решила закурить, получила сильные ожоги и была госпитализирована. Известно, что 72-летняя женщина недавно переболела коронавирусом и врачи назначили ей курсы лечения кислородом, который она вдыхала из специального баллона. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Женщину привезли из квартиры на улице Медынской. У пациентки диагностировали ожог пламенем лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей 1, 2, 3 степени. Поражено около 35% тканей, в том числе глубокими ожогами. Состояние тяжёлое, — сообщили врачи из ГКБ № 36 им. Иноземцева.

Позже стало известно, что женщину спасти не удалось. Пенсионерка находилась в реанимации больше недели.

Ранее в Москве 9-летний мальчик-лунатик ночью вышел из дома в одном белье и направился в сторону школы. Несовершеннолетний прошёл почти километр босиком до здания учебного заведения в минус 20 градусов, где его обнаружили прохожие, которые передали ребёнка родителям.

Позже стало известно, что родители знают об особенностях своего сына, но, по их словам, он никогда раньше не покидал квартиру, ограничиваясь передвижениями по собственной комнате. Мальчик был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время полиция проводит проверку в отношении родителей, которые знали о диагнозе 9-летнего, но не обеспечили ему должную безопасность.