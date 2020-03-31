Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Кировский районный суд Петербурга будет рассматривать уголовное дело по факту гибели двух человек у Канонерского острова в Финском заливе.

Трагедия произошла 27 апреля 2019 года. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и перевозил на катере компанию из восьми человек. Один пассажир был без спасательного жилета. Судно наполнилось водой и опрокинулось....