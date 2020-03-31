В Москве произошёл конфликт между местным жителем и членом съёмочной группы после того, как последний задал вопрос о соблюдении режима самоизоляции.
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На вопрос, почему гуляющие ходят без масок, один из мужчин вступил в конфликт с телеоператором, — передаёт ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
После словесной перепалки мужчина ударил оператора. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину контролировать соблюдение москвичами карантинного режима при помощи мобильной связи и официального портала столичной мэрии.
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