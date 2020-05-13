Московская больница, где произошёл пожар, не закупала аппараты ИВЛ

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Стационар имени Спасокукоцкого в столице в 2020 году не закупала самостоятельно аппараты ИВЛ. Об этом сообщается на сайте анализа заявок.

По данным портала госзакупок, в 2020 году больница имени Спасокукоцкого самостоятельно не закупала аппараты ИВЛ. Как передаёт РИА Новости, последняя закупка была произведена в 2019 года.

В то время медучреждение провело тендер на поставку одного аппарата ИВЛ за 1,9 миллиона рублей. По итогам был заключен контракт с ООО «Си-Эйм». При этом сведения о нем в реестре заключенных договоров отсутствуют. Там сказано только, что в конце июля 2019 договор был переведен в статус «исполнение завершено».

Отмечается также, что в доступных материалах нет указания модели аппарата.

Как писал NEWS.ru, на территории РФ прекратили обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М».