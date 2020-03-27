https://static.news.ru/photo/1624fe38-7023-11ea-9fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин России, выдававший себя за сотрудника ФСБ, задержан в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Мужчина представлялся высокопоставленным сотрудником ведомства и занимался рейдерскими захватами коммерческих фирм. Кроме того, он предлагал предпринимателям помощь в уклонении от налогов за взятки. Задержали мошенника при получении 1,85 млн рублей.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены документы, относящиеся к его противоправной деятельности, различная атрибутика ФСБ, а также удостоверения других силовых ведомств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Подмосковью.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму задержали лжесотрудника ФСБ при получении взятки. Им оказался уроженец Еревана. Он пообещал устроить на работу в ведомство жителя Томска и потребовал с него за услугу $60 тысяч.