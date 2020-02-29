https://static.news.ru/photo/58ee0510-5acb-11ea-b353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уроженец Еревана, выдававший себя за начальника отдела по информационным вопросам управления ФСБ, задержан в Крыму. Он пытался получить взятку от жителя Томска за трудоустройство в СКР по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый сообщил жителю Томска, что вопрос о его работе в СКР решён положительно и запросил с него $60 тысяч за покровительство.

Мошенника задержали с поличным при передаче ему части взятки. Свою вину он признал полностью. В настоящее время мужчина находится под арестом. Проверяется его причастность к другим мошенническим схемам, сообщает РИА новости со ссылкой на управление ФСБ по Крыму.

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