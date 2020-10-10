Момент обрушения пешеходного моста под Петербургом попал на видео

https://static.news.ru/photo/a16fa530-0bda-11eb-892e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент обрушения пешеходного моста через трассу М-10 «Россия» в Ленинградской области попал на видео.

Инцидент произошёл 11 октября в Тосненском районе. В настоящее время движение автотранспорта в районе обрушения перекрыто. Переход снёс самосвал.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек — водитель грузового автомобиля.

Похожий случай был 29 сентября на трассе М-5 «Урал» недалеко от Екатеринбурга. Водитель КамАЗа задел надземный переход, после чего он на него обрушился. В региональном управлении МЧС уточнили, что грузовик не смог проехать под мостом из-за того, что у него во время движения открылся кузов. Водителя грузовика насмерть зажало в кабине, писал NEWS.ru.