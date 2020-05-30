«Молитесь, чтобы дождь закончился»: Нахабино и Опалиху продолжает топить

https://static.news.ru/photo/d115d4ea-a26b-11ea-8c49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на то, что местные власти заявили о разрешении проблемы с затоплением Нахабино и Опалихи в Московской области, ситуация не изменилась. После того, как ливни переполнили местную канализацию, стоки перестали работать и сейчас в этом районе топит всё.

Как сообщил Telegram-канал BAZA, под ударом стихии оказались местные жилые комплексы, частные дома и магазины. Жители некоторых домов остались буквально на улице, ведь вода фактически затопила их дома.

Александр из Нахабино, чей дом затопило, рассказал, что жильцы сами откачивали воду до четырёх утра, а в полночь поняли, что ситуация оказалась ещё хуже, чем днём. Они стали сразу же звонить в 112, надеясь, что экстренные службы приедут быстро.

Через час перезваниваю, говорят: «Так к вам приехали!» Я отвечаю, что, мол, ребят, мы тут тонем, никого не было! Ещё через 45 минут подъезжает джип с замглавы администрации, он делает две фотографии, говорит, мол, ребят держитесь, но к вам никто не приедет. На вопрос, что нам делать, отвечает: «Лучший способ — молиться Богу, чтобы дождь закончился», — рассказал Александр.

После обращения граждан о том, что несколько населённых пунктов в городском округе Красногорск затопило сточными водами, прокуратура Московской области организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писал NEWS.ru, в опубликованных материалах сказано, что канализационными стоками затопило несколько улиц в посёлке Нахабино и микрорайоне Опалиха.