https://static.news.ru/photo/f331d112-5961-11ea-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: tmnourhome/vk.com

Мэрия Тюмени установила зону вероятной ЧС в границах многоквартирного дома, который треснул и разъезжается пополам. Местные жители опасаются, что восьмиэтажное жилое здание может рухнуть.

Сейчас проводится комплексное обследование дома, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Если сравнивать с человеком, то прежде чем назначить ему лечение, нужно понять, чем он болеет. С домом примерно то же самое, — пояснили в мэрии.

По результатам проверки будет разработана проектная документация на выполнение необходимых работ.

На данный момент систематическое наблюдение за строительными конструкциями дома ведёт управляющая компания. Тем не менее, как сообщает сайт «Тюмень онлайн», раньше предприятие получало взыскание за ненадлежащее содержание этого и соседнего зданий.

Введённый режим вероятной ЧС позволяет максимально ускорить юридические процессы, необходимые для обследования и ремонта либо расселения дома.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России был утверждён документ, регулирующий новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья.