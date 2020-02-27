Мэрия Тюмени установила зону вероятной ЧС в границах многоквартирного дома, который треснул и разъезжается пополам. Местные жители опасаются, что восьмиэтажное жилое здание может рухнуть.
Сейчас проводится комплексное обследование дома,
Если сравнивать с человеком, то прежде чем назначить ему лечение, нужно понять, чем он болеет. С домом примерно то же самое, — пояснили в мэрии.
По результатам проверки будет разработана проектная документация на выполнение необходимых работ.
На данный момент систематическое наблюдение за строительными конструкциями дома ведёт управляющая компания. Тем не менее, как
Введённый режим вероятной ЧС позволяет максимально ускорить юридические процессы, необходимые для обследования и ремонта либо расселения дома.
Ранее, как писал NEWS.ru, в России был утверждён документ, регулирующий новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья.
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