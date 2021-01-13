Многократный лучший учитель России найден мёртвым в Москве

https://static.news.ru/photo/a5896ff4-565b-11eb-b647-fa163e074e61_660.jpg Борис Квашенко Фото: 1543.ru

В Москве скончался многократный обладатель звания «Лучший учитель России» биолог Андрей Квашенко. Он был найден мёртвым у себя в квартире в доме по улице Гиляровского.

Тело 67-летнего педагога нашли 13 января. По данным РЕН ТВ, это произошло спустя неделю после его смерти.

Квашенко преподавал в столичной гимназии № 1543, а также на малом механико-математическом факультете МГУ. С 2012 по 2015 год он был несколько раз признан лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих учёных».

Квашенко окончил кафедру зоопсихологии на психологическом факультете МГУ. Его специализацией была зоология позвоночных, анатомия и физиология человека. Он также вёл факультативы «Основы психологии личности» и «Происхождение человека».

О предполагаемой причине смерти педагога не сообщается.

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