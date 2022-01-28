«Мне искренне жаль»: расстрелявший людей в Днепре солдат признал вину

Солдат-срочник Нацгвардии ВСУ Артемий Рябчук, расстрелявший людей на заводе «Южмаш» в Днепре, признал свою вину и раскаялся. Об этом он заявил во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, сообщает «Страна.ua».

Нацгвардеец арестован до 27 марта. Рябчук вечером 27 января расстрелял из автомата караул на заводе «Южмаш», в результате пять человек погибли, ещё пять ранены. Среди погибших есть и одна гражданская — это женщина, пытавшаяся помешать солдату выйти через проходную с завода. Рябчук сбежал, после был задержан. Следственные органы возбудили дело по статьям об умышленном убийстве и дезертирстве с оружием. Срочнику грозит пожизненное заключение.

После произошедшей трагедии подал в отставку командующий Нацгвардией Николай Балан, президент Украины Владимир Зеленский принял его отставку.

Рябчук во время судебного заседания, когда ему дали слово, заявил, что ему тяжело вспоминать ту ночь.

Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26–27 января. После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было. Моё единственное желание — отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор, — сказал нацгвардеец.

Ранее сообщалось, что на Украине отдельные личности уже усмотрели в случившейся трагедии «российский след». В частности, об этом написала телеведущая Ольга Лень, побывавшая со съёмочной группой дома у Рябчука.