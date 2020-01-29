https://static.news.ru/photo/c9a86eb6-4294-11ea-b529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырёхмесячный ребёнок умер в Подмосковье из-за снотворного. По версии следствия, отец мог подмешать лекарство ребёнку в смесь.

Трагедия произошла 20 июля 2019 года. Следователи считают, что отец утром покормил сына смесью из бутылочки. Позже родители обнаружили, что младенец умер. Медицинская экспертиза установила, что вместе с детским питанием в бутылочке находилось снотворное средство. Врачи установили, что младенец умер от отравления.

Как сообщает РИА Новости, следователи выяснили, что отец ребёнка принимал снотворное для успокоения, а также подсыпал его супруге.

В настоящий момент мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

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