https://static.news.ru/photo/d019c326-5559-11ea-9395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грудной ребёнок попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как съел средство против тараканов. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, 21 февраля около 19.00 по месту жительства съел таблетку средства, предназначенного для травления тараканов, — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полиция Красносельского района начала проверку.

NEWS.ru сообщал, что полицейские обнаружили в метро двухмесячного малыша. Ребёнок был завёрнут в одеяло и лежал в районе перехода станции «Парк Победы». Его нашёл электрик.

На Ставрополье мать пыталась продать новорождённую дочь за 440 тысяч рублей. Объявление было размещено за несколько месяцев до родов. Женщину задержали, против неё возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».