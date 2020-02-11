https://static.news.ru/photo/f216442c-4d5c-11ea-b7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском метро обнаружили брошенного двухмесячного малыша. Он был завёрнут в одеяло. Инцидент произошёл в переходе станции метро «Парк Победы».

В 05:12 на телефон службы «02» поступило сообщение о том, что в районе перехода станции «Парк Победы» обнаружен завёрнутый в простыню младенец до года, — сообщили телеканалу «Звезда» в МВД столицы.

Малыша обнаружил электрик. Он вызвал полицию и бригаду медиков. Личность ребёнка устанавливается. Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти родителей несовершеннолетнего

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