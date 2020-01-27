https://static.news.ru/photo/ba7cea90-412f-11ea-98fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Ставрополья пыталась через социальные сети продать свою новорождённую дочь. Объявление было размещено за несколько месяцев до родов.

По версии следствия, будущая мать в сентябре 2019 года опубликовала в одной из групп социальной сети объявление о продаже младенца после родов, которые были запланированы на декабрь. За ребёнка она просила 440 тысяч рублей. Объявление обнаружила другая женщина, которая и обратилась в правоохранительные органы. В рамках оперативно-разыскного мероприятия она «купила» девочку.

В настоящий момент младенец находится в больнице. Органы опеки и попечительства решают судьбу девочки. Против её матери возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), сообщает Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

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