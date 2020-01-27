https://static.news.ru/photo/fd22d9a2-40aa-11ea-9474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источник в администрации Комсомольска-на-Амуре рассказал, что отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево мальчиков сам их растил.

В связи с тем, что мужчина работал в другом регионе вахтовым методом, он оставлял сыновей в Центре социальной помощи семье и детям и забирал их, когда возвращался с заработков, передаёт РИА Новости.

Мать детей получила предупреждение за ненадлежащее исполнения родительских обязанностей в 2017 году, тогда она оставила мальчиков одних дома и они обварились кипятком из чайника, получив ожоги.

Перед отъездом в Москву отец забрал документы старшего сына из школы и пояснил, что в столице у них есть где жить и он собирается найти работу. Семья не состояла на учёте как неблагополучная.

Как писал NEWS.ru ранее, в московском аэропорту Шереметьево мужчина оставил своих сыновей пяти и семи лет с запиской, что ему нечем их кормить. Известно, что семья прилетела из Хабаровска. У брошенных мальчиков при себе имеются все документы. Сотрудникам аэропорта они сообщили, что отец их уже бросал. Полицейские сейчас разыскивают мужчину, а также других родственников детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что детей, которых отец оставил в Шереметьево, отправят в больницу для обследования.