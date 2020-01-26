Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что детей, которых отец оставил в Шереметьево, отправят в больницу для обследования.
Ближайшее время дети будут находиться в больнице, где им проведут необходимое обследование, ведутся поиски ближайших родственников мальчиков, — говорится в сообщении Кузнецовой на странице Института уполномоченных в Facebook.
Как ранее писал NEWS.ru, в московском аэропорту Шереметьево мужчина оставил своих сыновей пяти и семи лет с запиской, что ему нечем их кормить. Известно, что семья прилетела из Хабаровска.
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка.
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