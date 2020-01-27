https://static.news.ru/photo/a5129e14-40cd-11ea-81ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, не знала о произошедшем, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

По её словам, родители развелись, после чего мать перестала поддерживать отношения с бывшим мужем и детьми.

Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери, — рассказала омбудсмен.

Трегубенко уточнила, что оставленных мальчиков вернут в Хабаровский край, где будет определён их юридический статус.

Она добавила, что в отношении отца решается вопрос о привлечении к ответственности за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию детей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее омбудсмен сообщила, что после возвращения в регион дети будут доставлены в больницу для выяснения состояния их здоровья, а после, вероятнее всего, — отправлены в детдом или приёмную семью, если найдутся желающие.

В администрации города уточнили, что определить детей в госучреждение можно будет только после лишения обоих родителей родительских прав. Оставивший детей в Шереметьево отец отдал им все их документы, копию своего паспорта и указал в записке, что сможет забрать детей позже, а сейчас не имеет возможности заботиться о них.