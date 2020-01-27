https://static.news.ru/photo/3e246e3c-40b7-11ea-b854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Уполномоченная по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что родственники обнаруженных в московском аэропорту детей не откликаются.

По словам омбудсмена, после возвращения в регион дети будут отправлены в больницу для выяснения состояния их здоровья, а после, вероятнее всего, — отправлены в детдом или приёмную семью, если найдутся желающие, передаёт ТАСС.

В администрации города уточнили, что определить детей в госучреждение можно будет только после лишения обоих родителей родительских прав. Сейчас родственников ищет полиция. Оставивший детей в Шереметьево отец отдал им все их документы, копию своего паспорта и указал в записке, что сможет забрать детей позже, а сейчас не имеет возможности заботиться о них.

Как писал NEWS.ru ранее, источник в администрации Комсомольска-на-Амуре рассказал, что отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево мальчиков сам их растил. В связи с тем, что мужчина работал в другом регионе вахтовым методом, он оставлял сыновей в Центре социальной помощи семье и детям и забирал их, когда возвращался с заработков.