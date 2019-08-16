https://static.news.ru/photo/5464aec6-c184-11e9-84e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Russian Look

Состояние восьми человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Перми, остаётся тяжёлым. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Всего после аварии госпитализировали 32 человек. Их отправили в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу № 4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу № 6, больницу им. Гринберга. Среди пострадавших — девять детей. Их состояние медики характеризуют как средней тяжести.

Авария произошла 17 августа в Орджоникидзевском районе. Водитель автобуса врезался в стену магазина. В момент аварии в салоне находились 59 человек. В результате ДТП погиб один человек. Предварительной причиной ДТП, по данным мэрии, является техническая неисправность автобуса.

Ранее News.ru писал, что число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 33 человек.