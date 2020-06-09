Минкульт пока не будет рассматривать вопрос о лишении Ефремова званий

https://static.news.ru/photo/fbc032f0-aa34-11ea-86f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры не будет рассматривать вопрос о лишении Михаила Ефремова званий, поскольку в ведомство не поступало официальных обращений по этому поводу. Ранее сделать это призывал депутат Госдумы Виталий Милонов.

На данный момент никто из депутатов Госдумы не обращался в министерство с каким-либо запросом в отношении Ефремова. Мы не может формировать позицию по вопросу, который нас ещё не попросили решить. Если мы говорим про лишение его званий, то вы порядок представляете? Не будем фантазировать на эту тему, — сказала пресс-секретарь Минкульта Анна Усачёва в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат Милонов, давая интервью «Комсомольской правде», призвал посадить Ефремова в тюрьму, лишив всех званий и ролей. Парламентарий также напомнил, что уже обращал внимание общественности на пьянство актёра и требовал лечить его принудительно.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.