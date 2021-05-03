Минимум 13 человек погибли при крушении путей метро в Мексике

https://static.news.ru/photo/577f38a8-ac9a-11eb-bbf0-96000091f725_660.jpg Фото: DANIEL HABIF/twitter.com

Авария на линии метро в Мехико и последующее падение вагона привели к смерти по меньшей мере 13 человек, ещё 70 пострадали, сообщает Reuters.

Метромост обрушился на юго-западе столицы между станциями «Оливос» и «Тесонко» в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск).

Мэр города Клаудиа Шейнбаум уточнила в Twitter, что мост обрушился, когда по нему двигался поезд. Об отправке на место аварии специалистов для помощи пострадавшим рассказала Генеральная прокуратура Мехико.

#ULTIMAHORA

Impactantes videos del accidente del #MetroCDMX en la estaciÃ³n Olivos de la LÃ­nea 12 empiezan a inundar las redes. La gente se muestra incrÃ©dula ante el accidente. https://t.co/1aNtU3N8P8 pic.twitter.com/3p8cx0rsCt — @diario24horas (@diario24horas) May 4, 2021

Ранее стало известно, что в декабре 2020 года обрушился пешеходный мост в районе подмосковных Химок. Обрушение фрагмента моста произошло на перегоне Химки — Сходня. Из-за этого оказалось затруднено железнодорожное сообщение на участке Октябрьской железной дороги.