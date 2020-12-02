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Пешеходный мост обрушился в районе Химок

14:27, 02 декабря 2020 107
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пешеходный мост обрушился в районе подмосковных Химок. Из-за этого затруднено железнодорожное сообщение на участке Октябрьской железной дороги.

Обрушение фрагмента моста произошло на перегоне Химки — Сходня. Из-за этого задерживается движение «Сапсана», а также восьми пригородных электропоездов.

При демонтаже старого пешеходного моста на перегоне Химки — Сходя был задет несущий трос контактной сети над третьим путём железной дороги Октябрьского направления, — сообщили в МЧС.

Задержка движения составляет до 40 минут. Пока не сообщается, были ли пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

Ранее на территории промзоны в районе Ступино обвалился надземный пешеходный переход. Пострадали 13 человек.

Как писал NEWS.ru, во вторник 1 декабря на Лыткаринском шоссе в Московской области произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.

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