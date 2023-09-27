Мигранты с ножом пытались напасть на двух девушек в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое уроженцев Таджикистана с ножом пытались напасть на двух девушек на северо-востоке Петербурга, пишет Telegram-канал Mash. Отпугнуть злоумышленников смогла случайная прохожая. Один из иностранцев находится в России нелегально.

Инцидент произошел днем 25 сентября возле парка имени академика Сахарова. Mash пишет, что пострадавшие — пара, а один из мужчин стал дергать девушку за кофту и неразборчиво кричать про неформалов. Та испугалась, подобрала камень для защиты и увидела у мигранта нож.

Проходившая мимо женщина схватила агрессивного мужчину за руку и потребовала отстать от девушек, после чего нападавшие скрылись.

Одного из них полицейским удалось задержать. Выяснилось, что он находится на территории России нелегально, а ранее уже привлекался к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима проживания». Ведется поиск второго злоумышленника. Обоим грозят реальные сроки.

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