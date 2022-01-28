МиГ-31 выкатился за пределы ВПП в Новгородской области

Самолёт МиГ-31 во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Новгородской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России. В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

29 января <...> во время взлёта для совершения планового полёта в результате технической неисправности самолёт МиГ-31 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте работает комиссия ВКС РФ. После проведения технического обследования самолёт будет возвращён в строй.

В Челябинске в декабре 2021 года пассажирский самолёт Bombardier CRJ-200 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Инцидент произошёл при заходе на посадку, сообщил представитель Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте Дмитрий Захаров.

Воздушное судно авиакомпании «ЮВТ АЭРО», выполнявшее рейс из Казани, выкатилось за пределы ВПП на расстояние около 20–25 метров. На борту находилось 32 пассажира и три члена экипажа. Никто не пострадал. Самолёт видимых повреждений не получил.