Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Мурманской области трое военнослужащих погибли в воинской части. Причиной смерти одного из них стал суицид — смерть военного подтвердили в пресс-службе Северного флота (СФ).

По данным ИА «СеверПост.ru», военнослужащие погибли в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде. В пресс-службе СФ самоубийство одного из них связывают с личными обстоятельствами. По факту гибели контрактника проводится проверка....