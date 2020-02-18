Мещанский районный суд Москвы признал 21-летнего студента МАИ Андрея Баршая виновным в применении насилия в отношении бойца Росгвардии в ходе несанкционированной акции, прошедшей в столице 27 июля 2019 года. Студент получил три года условного срока.
Суд постановил признать подсудимого Баршая виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — цитирует ТАСС судью Татьяну Изотову.
Как писал NEWS.ru, проректор по безопасности Московского государственного технического университета имени Баумана (МГТУ) Анатолий Юрков назвал сбор поручительств в защиту арестованного студента Андрея Баршая, являющегося фигурантом «московского дела», политической акцией. По мнению проректора, «действия по сбору поручительств в отношении Баршая непосредственно направлены на формирование у студентов определённых общественно-политических убеждений». Также Юрков сослался на правила внутреннего распорядка МГТУ, запрещающие вести политическую деятельность в стенах вуза, за которые грозит замечание, выговор или отчисление.