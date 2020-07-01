Медведь серьёзно ранил рыбака на Камчатке

https://static.news.ru/photo/981aeed8-bc2d-11ea-8b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медведь напал на мужчину, который рыбачил в Елизовском районе на Камчатке.

По данным краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, инцидент произошёл на нижнем течении реки Авача в полутора километрах от одного из находящихся в том районе кафе.

В результате инцидента человек получил серьёзные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу, — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты разыскивают опасное животное для последующего отстрела. К жителям края обратились с просьбой на время отказаться от посещения места, где произошло нападение, а во время прогулок по лесу соблюдать правила безопасности и иметь при себе средства защиты от хищников.

На Камчатке сосредоточена одна из наиболее крупных популяций бурого медведя в России — свыше 20 тысяч особей. Случаи их нападения на людей регистрируются каждый год.

Как писал NEWS.ru, следствие выясняет обстоятельства гибели 47-летнего мужчины, жившего на севере Камчатки. По предварительным данным, он стал жертвой нападения животного. Тело мужчины обнаружили 12 июня на берегу реки Тигиль в 15 километрах от села Тигиль. По результатам осмотра следователи пришли к выводу, что мужчина был на рыбалке, когда на него напал медведь. Раны, нанесённые диким зверем, не оставили мужчине шанса на жизнь, он скончался на месте.