МЧС: при взрыве газа в Подмосковье полностью разрушены пять квартир

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В результате взрыва газа в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Борисово повреждены десять квартир.

Инцидент произошёл на улице Гагарина. По предварительным данным, на третьем этаже взорвалась газовая колонка.

После взрыва обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. Пять квартир полностью разрушены, сообщает ГУ МЧС России.

В настоящий момент из-под завалов извлечены шесть человек, пять из них получили травмы, один из них находится в коме, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах

ЧП взято под личный контроль губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Очевидец взрыва рассказал Ruptly, что в момент ЧП стоял на балконе. Он увидел, что из подъезда пошла пыль.

И прям такая ударная волна прошлась — на балконе даже остекление зашаталось, — рассказал мужчина, сообщает телеграм-канал «RT на русском».

NEWS.ru писал, что три человека находятся в реанимации после взрыва газа в Орехово-Зуево