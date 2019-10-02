https://static.news.ru/photo/781ab4a4-4769-11e9-bedf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

МЧС РФ подтвердило гибель сотрудника специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС).

В МЧС России весьма опечалены трагическими событиями, повлёкшими смерть сотрудника. В настоящее время ведётся следствие, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заместитель главы специального управления ФПС МЧС России подполковник Олег Жуков покончил с собой в подмосковном Одинцово. Перед смертью он записал разоблачающее видео, в котором обвиняет своё начальство.

Тело Жукова было обнаружено в лесу у деревни Переделкино в Одинцовском районе Подмосковья. В 2018-м в отношении погибшего было возбуждено уголовное дело, но позже прокуратура его закрыла, писал News.ru.