https://static.news.ru/photo/79e3c4aa-bd08-11e9-b8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: tolmachevoport/facebook.com

Областной главк МЧС назвал основную версию обвала грунта на рабочих, который произошёл в технологической траншее на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности при проведении земляных работ, — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, в настоящее время завершились поисково-спасательные работы. Из-под завалов спасатели вызволили пять человек. Четырёх из них доставили в больницу с синяками и ссадинами.

Ранее News.ru писал, что во время работ по реконструкции воздушной гавани произошло обрушение грунта. Рабочие оказались засыпаны землёй.