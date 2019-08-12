Областной главк МЧС назвал основную версию обвала грунта на рабочих, который произошёл в технологической траншее на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво».
Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности при проведении земляных работ, —
сообщилив ведомстве.
По данным министерства, в настоящее время завершились поисково-спасательные работы. Из-под завалов спасатели вызволили пять человек. Четырёх из них доставили в больницу с синяками и ссадинами.
Ранее News.ru писал, что во время работ по реконструкции воздушной гавани произошло обрушение грунта. Рабочие оказались засыпаны землёй.