МЧС нашло решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

https://static.news.ru/photo/2d9d9cea-a639-11ea-9b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Решение по способам ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов, найдено. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

Самый важный вопрос — каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним, — цитирует министра «Интерфакс».

На месте ЧП сейчас работает оперативная группа МЧС, оснащенная беспилотными авиасистемами для мониторинга развития ситуации. Специалисты устанавливают масштаб бедствия и производят необходимые расчёты.

ЧП произошло 29 мая. В результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть их попала в местные водоёмы. Как заявил глава МЧС Евгений Зиничев, причиной стала разгерметизация резервуара, которая произошла из-за проседания свай фундамента. Правительственная комиссия по ЧС объявила разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3 чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

3 июня губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о ЧП президенту. Владимир Путин устроил разнос на совещании, посвящённом сложившейся ситуации, и призвал к ответственности виновных. Глава государства возмутился, что о ЧП местные власти узнали спустя два дня из соцсетей, и отчитал владельца комбината, где произошла утечка топлива, писал NEWS.ru.