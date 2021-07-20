Мать сына Стаса Пьехи рассказала о состоянии ребёнка после избиения
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
08:12, 21 июля 2021
Наталья ГорчаковаФото: knyaginya/instagram.com
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Мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала о состоянии семилетнего Пети после избиения соседкой. У мальчика кружится голова, также его тошнит, сообщила Горчакова в Instagram.
Вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось, — написала мать ребёнка певца.
Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и множественные травмы, среди которых ушиб грудной клетки и левого бедра. На ногах у ребёнка остались гематомы
Взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю, — написала Горчакова.
Увечья получила и бабушка ребёнка, пытавшаяся защитить внука. По предварительной информации, избившая сына музыканта женщина оказалась женой известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Инцидент проверяет прокуратура.
Ранее сообщалось, что женщина, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи, заявила, что хотела бы убить бабушку ребёнка. Видео с высказываниями нападавшей разметила в Instagram мать мальчика Наталья Горчакова.