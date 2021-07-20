Мать сына Стаса Пьехи рассказала о состоянии ребёнка после избиения

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Судебные приставы объявили в розыск жену начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его бывшего начальника Сергея Щёткина. Оба оказались должниками, хоть и с небольшими суммами, в частности, экс-глава МВД региона не платил за коммуналку, пишет «ФАН».

Это и стало поводом для объявления «элитных» должников в розыск. Супруга Сафонова задолжала 125 рублей, а также должна будет уплатить исполнительский сбор в сумме 2800 рублей. Спецоперация по задержанию начальника...