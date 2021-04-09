Мать с двумя младенцами спасли из горящей многоэтажки на юго-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/2c7bdc94-99f1-11eb-a4fb-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/mosmchs

На юго-западе Москвы пожарные спасли из огня женщину с двумя грудными детьми. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии пока не сообщается.

Инцидент произошёл на улице Поляны в районе Южное Бутово. Пожар возник в многоэтажном жилом доме на 11-м этаже, пишет Life.ru.

По предварительной версии, вначале загорелись вещи, после чего огонь перекинулся на комнату. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Женщину с детьми пришлось эвакуировать по пожарной лестнице.

Ранее пожар на складе в подмосковной Электростали привёл к обрушению кровли на площади 2,5 тысячи кв. м и стен на площади 800 кв. м. Как сообщал NEWS.ru, информация о возгорании в Промышленном проезде поступила в 21:36 мск 9 апреля. Сначала горела лишь 1 тысяча кв. м, позже пламя распространилось на площадь до 3,6 тысячи кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.