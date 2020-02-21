Жительница Сочи Евгения Юматова подробно рассказала о происшествии, которое произошло с её ребёнком в школе. Учитель математики душил мальчика до тех пор, пока из носа ребёнка не пошла кровь.
По словам Юматовой, ученики класса, в котором учится её ребёнок, сорвали урок.
На семерых детей в классе была написана докладная учителем русского языка, —
цитируетмаму ученика телеканал «360».
После этого занятия у детей проводил классный руководитель, который является учителем математики. Он начал кричать на детей на перемене, а на уроке стал душить сына Юматовой.
После он двумя руками сдавил ему голову. Сдавливал до того, пока из носа пошла кровь. В этот момент мой сын попытался вырваться, — добавила женщина.
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются детали инцидента. Учитель временно отстранён от занятий.
NEWS.ru ранее сообщал об инциденте в Нижнем Новгороде. Там учитель ударил ученика. СК организовал доследственную проверку после опубликованного в соцсетях заявления жительницы города.
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