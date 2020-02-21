Фото: Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Полицейские приехали в район Москвы Бирюлёво Западное, чтобы задержать подозреваемого в краже. Мужчина не стал сдаваться полиции и попытался сбежать.

Как пишет Life, стражи порядка зашли в квартиру и увидели, что мужчина спускается по простыням с 12-го этажа, привязав их к балкону. Самодельный трос лопнул на уровне 6-го этажа. Мужчина...