В Москве на Савёловской эстакаде произошло массовое ДТП.
По словам очевидцев, участниками аварии стали пять автомобилей. Данных о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов,
Ранее NEWS.ru писал, что карета скорой помощи попала в аварию на севере Москвы. В результате ДТП пострадал один человек. Его доставили в больницу. Инцидент произошёл по адресу: улица Бутырская, 21. Столкнулись три автомобиля, среди которых была скорая помощь.
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