https://static.news.ru/photo/58bca252-33d6-11ea-a51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Карета скорой помощи попала в аварию на севере Москвы. В результате ДТП пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Инцидент произошёл по адресу: улица Бутырская, 21. Столкнулись три автомобиля, среди которых была скорая помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Данных о других пострадавших пока нет.

Ранее News.ru писал, что один человек погиб и ещё 11 пострадали в ДТП с большегрузом в Свердловской области. Инцидент произошёл на трассе Пермь — Екатеринбург. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя фурами и легковыми автомобилями Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megan.