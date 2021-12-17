Массовая драка Дедов Морозов произошла в Москве

Толпа Дедов Морозов в Москве устроила массовую драку, об этом сообщили пользователи в соцсетях. Причина, по которой актёры устроили потасовку, на данный момент неизвестна.

Толпа бородачей устроила драку в Москве. Каждый готовится к Новому году по-своему. Эти деды, например, решили немного размяться на свежем воздухе, — передаёт Telegram-канал «Мослента».

На опубликованном видео хорошо видны восемь человек в костюмах Дедов Морозов, которые на входе в торговый центр наносят друг другу серьёзные удары. Один из новогодних персонажей оказался на земле, но и там его продолжил бить коллега. Два других Деда Мороза также устроили спарринг. Из-за чего началась драка, не сообщается.

На данный момент комментариев по данному инциденту от правоохранительных органов не поступало.

Ранее стало известно, что суд продлил четверым напавшим на мужчину с ребёнком в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля. Они обвиняются в покушении на убийство, совершённое в отношении двух человек, включая малолетнего ребёнка, группой лиц по предварительному сговору. Инцидент произошёл 4 ноября в Новых Ватутинках и вызвал большой общественный резонанс. Расследование дела было взято под личный контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.