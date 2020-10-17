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Массовая авария произошла на МКАД

08:49, 18 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек пострадал в результате крупного ДТП, произошедшего утром 18 октября на Московской кольцевой автодороге.

Авария случилась на 35-м километре дороги в районе Ясенево. Столкнулись сразу шесть автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города.

Сегодня утром на 35-м км МКАД произошло столкновение шести автомобилей, в результате чего один человек пострадал, — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, причины произошедшего выясняются.

Как писал NEWS.ru, полковник УМВД России по Ярославской области Владимир Завражный в пьяном виде совершил смертельное ДТП. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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