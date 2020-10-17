Массовая авария произошла на МКАД

Один человек пострадал в результате крупного ДТП, произошедшего утром 18 октября на Московской кольцевой автодороге.
Авария случилась на 35-м километре дороги в районе Ясенево. Столкнулись сразу шесть автомобилей,
Сегодня утром на 35-м км МКАД произошло столкновение шести автомобилей, в результате чего один человек пострадал, — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, причины произошедшего выясняются.
Как писал NEWS.ru, полковник УМВД России по Ярославской области Владимир Завражный в пьяном виде совершил смертельное ДТП. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.