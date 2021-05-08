Машина из кортежа Пашиняна попала в ДТП в Ереване

Автомобиль сопровождения из кортежа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна попал в аварию. ДТП произошло в центре Еревана возле здания Центрального банка, передаёт онлайн-ресурс news.am.
На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. Сам Пашинян в эти минуты участвует в заседании парламента, на котором обсуждается его кандидатура на пост премьера Армении.
45-летний Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля. Это решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике, которые намечены на 20 июня.
Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра парламент должен в семидневный срок выдвинуть кандидатов на пост, после чего проводятся выборы. Если премьер не будет избран, тогда через семь дней вновь проходят выборы. В том случае, если главу кабмина снова не удаётся избрать большинством голосов, тогда Национальное собрание распускается. После этого президент Армении назначает дату внеочередных парламентских выборов.